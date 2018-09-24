Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне выдвинула обвинения против боевика ИГ*

БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Генпрокуратура во Франкфурте-на-Майне выдвинула обвинения против 25-летнего мужчины, который имеет немецкое и марокканское гражданство, по подозрению в членстве в иностранной террористической группировке "Исламское государство"*.

"25-летний обвиняемый из Франкфурта-на-Майне подозревается в присоединении в качестве боевика к террористической группировке ИГ* в Сирии. В этой связи обвиняемый в начале июля 2013 года вылетел из Франкфурта-на-Майне через Турцию в Сирию в качестве руководителя группы из семи человек и направился там к военной базе ИГ*. Там обвиняемый представил свои личные данные и принял участие в создании анкеты для регистрации для новых членов", — говорится в пресс-релизе генпрокуратуры, поступившей в распоряжение РИА Новости.

Затем, по данным следствия, обвиняемый прошел обучение на базе в качестве боевика ИГ*. Принимал ли он участие в настоящих боевых действиях, следствие не установило. В конце ноября 2013 года мужчина вернулся через Турцию обратно в Германию.

* Террористическая организация, запрещенная в России.