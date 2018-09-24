Франция приветствует соглашение России и Турции по Идлибу

ООН, 24 сен — РИА Новости. Франция приветствует соглашение России и Турции по сирийской провинции Идлиб и хотела бы, чтобы это соглашение поддержала ООН, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
"Дипломатия должна преодолеть логику войны… На этой неделе по моей инициативе состоится министерская встреча малой группы стран, Сирия будет в центре обсуждения", — сказал Ле Дриан.
Он предупредил также, что без политического процесса Ближнему Востоку грозит "постоянная война".
В качестве предпосылок мирного процесса Ле Дриан назвал выработку конституции, выборы с участием всех сирийских граждан, в том числе беженцев, а также создание "нейтральной" политической атмосферы.