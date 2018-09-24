Король Испании в 2018 году получит из бюджета более 240 тысяч евро

МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Король Испании Фелипе VI получит из государственного бюджета в этом году 242 тысячи 769 евро, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Королевского дома.

Согласно опубликованной информации, королева Летисия получит 133 тысячи 530 евро, бывший король и отец нынешнего монарха Хуан Карлос – 194 тысячи 232 евро, а бывшая королева София, мать Фелипе, – 109 тысяч 260 евро.

Общий бюджет Королевского дома составит 7 887 150 евро. Почти половина этой суммы приходится на расходы на содержание персонала – 3,84 миллиона евро, текущие расходы составят 2,78 миллиона, инвестиции – 477 тысяч евро, а в фонд непредвиденных обстоятельств выделено 112 тысяч евро.

Большинство жителей Испании (более 60%) считают, что в стране должна остаться монархическая форма правления (данные исследовательского центра Sigma Dos). Деятельность Фелипе VI на посту главы государства одобряют 75% (данные опроса центра изучения общественного мнения GAD3). Вместе с тем число тех, кто выступает за отказ от монархии, в Испании больше, чем в других европейских странах, где сохраняется этот институт, — 37% (данные опроса Ipsos Global Advisor, который был проведен в 28 странах мира).