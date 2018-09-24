Диалог Болтона и Патрушева надо продолжить, заявил Рябков

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Москва и Вашингтон обсуждают возможность новой встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, диалог на этом уровне должен быть продолжен, но дата и место пока не определены, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Существует понимание между Москвой и Вашингтоном о необходимости продолжения контактов на уровне секретарь совета безопасности России — помощник президента США по национальной безопасности. Что касается конкретных графиков и того, где эта встреча может состояться, то у меня такого понимания нет. Но мы это имеем в виду: что диалог должен быть продолжен", — сказал Рябков.

Он отметил, что можно говорить о проработке такого нового контакта, "но без конкретики по времени и месту".