Хаменеи обвинил ОАЭ и Саудовскую Аравию в спонсировании террористов в Иране

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Совершившие теракт в Ахвазе получали финансовую поддержку от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Согласно докладам, эту трусливую работу сделали те же лица, которых спасают США в Сирии и Ираке, тратятся на них Саудовская Аравия и ОАЭ", — заявил Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте. Он отметил, что лица, стоявшие за нападением, понесут жесткое наказание.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь, в вооруженных силах Ирана заявили о том, что боевики, совершившие теракт во время военного парада, связаны с США и Израилем.