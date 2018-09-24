Генсек ООН призвал мировое сообщество активнее бороться с наркотиками

ООН, 24 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество активнее бороться с распространением наркотиков и одновременно с этим помогать в лечении наркозависимых.

"Для решения этой сложной проблемы нам необходимы активные действия в двух областях: во-первых, борьба с незаконным оборотом наркотиков и теми, кто наживается на человеческих страданиях", — сказал Гутерреш, выступая на форуме по борьбе с наркотиками в ООН.

"Вторая область действия — убедиться, что те, кто нуждается в лечении от наркотической зависимости, получают его", — добавил генсек, уточнив, что в мире насчитывается около 31 миллиона человек, зависимых от употребления наркотиков.

"Ежегодно от передозировки или связанных с наркотиками проблем со здоровьем умирает около 450 тысяч человек", — добавил он.