Посольство Вьетнама откроет траурную книгу после смерти Чан Дай Куанга

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Траурная книга будет открыта в посольстве Вьетнама в Москве в связи со смертью президента этой страны Чан Дай Куанга, сообщили РИА Новости в дипмиссии.VnExpress со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Вьетнама, политик скончался от редкого вирусного заболевания, вылечить которое полностью невозможно.
"У нас будет открыта траурная книга в среду и четверг — 26 и 27 (сентября). С 10 до 17, с 12.30 до 14.00 — перерыв", — сказали в посольстве.
Ранее сообщалось, что вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь заняла пост исполняющего обязанности главы государства после смерти Чан Дай Куанга.