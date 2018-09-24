Посольство Вьетнама откроет траурную книгу после смерти Чан Дай Куанга

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Траурная книга будет открыта в посольстве Вьетнама в Москве в связи со смертью президента этой страны Чан Дай Куанга, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в пятницу на 62-м году жизни. По данным местных СМИ, глава государства умер в результате болезни в центральном госпитале Ханоя. Как сообщила ранее местная газета VnExpress со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Вьетнама, политик скончался от редкого вирусного заболевания, вылечить которое полностью невозможно.

"У нас будет открыта траурная книга в среду и четверг — 26 и 27 (сентября). С 10 до 17, с 12.30 до 14.00 — перерыв", — сказали в посольстве.

Ранее сообщалось, что вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь заняла пост исполняющего обязанности главы государства после смерти Чан Дай Куанга.