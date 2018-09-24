Фонд Сороса подал иск в КC Венгрии и ЕСПЧ из-за законов о НПО

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество" (Open Society Foundations) подал иск в венгерский Конституционный суд и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с принятием в Венгрии законопроектов, ограничивающих работу неправительственных организаций в стране.

"Иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подан от имени нашего юридического лица в Венгрии, "Открытое общество-Будапешт", в нем представлена жалоба на то, что законопроекты "Стоп Сорос" нарушают право на свободу самовыражения, свободу объединения и свободу собраний, которые гарантируются 10 и 11 статьей Европейской конвенции о правах человека. Отдельный иск подан в Конституционный суд Венгрии, в нем утверждается, что эти законопроекты также нарушают права, гарантированные венгерской конституцией", — говорится в заявлении организации.

Венгерский парламент 20 июня одобрил ряд законопроектов, которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. Парламентарии также одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе "иностранного населения".

В сентябре Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Совету ЕС применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права. Речь идет о запуске процедуры, которая может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС.

В Брюсселе власти Венгрии критикуют, прежде всего, за отказ выполнять решения Евросоюза в области миграционной политики. В середине июля Еврокомиссия уже подала в суд ЕС жалобу на Венгрию за несоблюдение этой страной европейского законодательства о предоставлении убежища мигрантам. Венгерским властям было дано два месяца, чтобы обеспечить выполнение требований ЕС. По оценке президента Франции Эммануэля Макрона, внутри ЕС возникло "острое противостояние между националистами и прогрессистами". К числу первых он относит власти Венгрии.