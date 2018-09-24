Фонд Сороса подал иск в КC Венгрии и ЕСПЧ из-за законов о НПО

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество" (Open Society Foundations) подал иск в венгерский Конституционный суд и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с принятием в Венгрии законопроектов, ограничивающих работу неправительственных организаций в стране.
Венгерский парламент 20 июня одобрил ряд законопроектов, которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. Парламентарии также одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе "иностранного населения".
В Брюсселе власти Венгрии критикуют, прежде всего, за отказ выполнять решения Евросоюза в области миграционной политики. В середине июля Еврокомиссия уже подала в суд ЕС жалобу на Венгрию за несоблюдение этой страной европейского законодательства о предоставлении убежища мигрантам. Венгерским властям было дано два месяца, чтобы обеспечить выполнение требований ЕС. По оценке президента Франции Эммануэля Макрона, внутри ЕС возникло "острое противостояние между националистами и прогрессистами". К числу первых он относит власти Венгрии.