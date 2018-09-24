В Иране назвали теракт в Ахвазе продолжением экономической войны США

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал субботний теракт в городе Ахваз продолжением экономической войны США, сообщает агентство IRNA.

По словам министра обороны, "высокомерие" США, Израиля и их союзников привело к тому, что террористические группировки достигли своих целей.

Как передает агентство, он "описал террористическую атаку как продолжение экономической войны США с министерством финансов во главе".

Теракт в иранском Ахвазе произошел в субботу утром во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

По мнению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее также утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь в вооруженных силах Ирана заявили о том, что боевики, совершившие теракт во время военного парада, связаны с США и Израилем.

Ранее заместитель главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что поддержавших теракт в Ахвазе ожидает сокрушительный ответ Ирана.