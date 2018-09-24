В Иране назвали теракт в Ахвазе продолжением экономической войны США

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал субботний теракт в городе Ахваз продолжением экономической войны США, сообщает агентство IRNA.
Как передает агентство, он "описал террористическую атаку как продолжение экономической войны США с министерством финансов во главе".
Теракт в иранском Ахвазе произошел в субботу утром во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.
Ранее заместитель главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что поддержавших теракт в Ахвазе ожидает сокрушительный ответ Ирана.