Кандидат в президенты Ливии попросил у ЛДПР помощи на выборах

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кандидат на пост президента Ливии Ареф Али Найед на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским попросил помочь ему выиграть выборы.

"Я знаю из глубины своего сердца, что не смогу победить без России. Я приехал до того, как я выиграл президентские выборы, я приехал сюда, чтобы встретиться с вами и вашими коллегами, поскольку я знаю, насколько ваша роль велика и важна в России, учитывая также ваш политический опыт", — заявил Найед, который ранее был послом Ливии в Саудовской Аравии.

Он также поздравил лидера ЛДПР с победой в губернаторских выборах в двух регионах и выразил надежду, что тот, кто смог выиграть эти выборы, поможет и Найеду победить на выборах в Ливии.

В свою очередь, участвовавший во встрече депутат ЛДПР, зампредседателя комитета по образованию и науке Борис Чернышев заявил, что может предложить помощь от молодых российских экспертов.

В мае на организованных в Париже переговорах стороны ливийского политического кризиса договорились провести парламентские и президентские выборы 10 декабря, а не позднее 16 сентября подготовить для них конституционную базу. Кроме того, была достигнута договоренность работать над объединением сил безопасности в стране, часть формирований должны быть включены в состав официальных структур, другим придется разоружиться.