Секретарь СБ Ирана после теракта выступил за диалог со странами региона

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани после теракта в Ахвазе заявил о необходимости расширять диалог со странами региона, передает агентство IRNA.

"Необходимо, сохранив здравомыслие и расширив конструктивное сотрудничество и диалог, сорвать деструктивные усилия недоброжелателей создать противоречия между странами региона", — заявил Шамхани, осудив политику США и Израиля.

В ходе встречи с главой МВД Азербайджана Рамилем Усубовым он также отметил, что Ирану удалось установить, что теракт имеет "иностранные корни".

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь, в вооруженных силах Ирана заявили о том, что боевики, совершившие теракт во время военного парада, связаны с США и Израилем.