Информации о россиянах, пострадавших при крушении парома в Танзании, нет

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В посольство России в Танзании не поступало каких-либо данных о россиянах, пострадавших при крушении парома на озере Виктория, сообщил РИА Новости первый секретарь диппредставительства Василий Читаев.
Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. Погибли 225 человек, последние семь тел были найдены в воскресенье. По некоторым данным, на борту находились около 400 человек, что значительно превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.
Местная газета Citizen сообщила, что причиной крушения стал слишком резкий поворот рулевого при управлении, из-за чего оно перевернулось. По данным издания, выжившие пассажиры парома заявили, что рулевой говорил по мобильному телефону и стал заходить к причалу с неправильной стороны.