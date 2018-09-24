Информации о россиянах, пострадавших при крушении парома в Танзании, нет

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В посольство России в Танзании не поступало каких-либо данных о россиянах, пострадавших при крушении парома на озере Виктория, сообщил РИА Новости первый секретарь диппредставительства Василий Читаев.

"Мы с ними связывались, ничего нового нам официальные власти не сказали. Пока, слава богу, информации никакой там о гражданах России нет. Нам было сказано, что если информация будет, то нам сообщат. Но мы очень надеемся, что этого не произойдет", — сказал Читаев.

Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. Погибли 225 человек, последние семь тел были найдены в воскресенье. По некоторым данным, на борту находились около 400 человек, что значительно превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

Местная газета Citizen сообщила, что причиной крушения стал слишком резкий поворот рулевого при управлении, из-за чего оно перевернулось. По данным издания, выжившие пассажиры парома заявили, что рулевой говорил по мобильному телефону и стал заходить к причалу с неправильной стороны.