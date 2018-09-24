МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Корабли и катера ФСБ России и Черноморского флота сопровождали два старых судна ВМС Украины, следовавших в Азовское море, чтобы не допустить их затопления как металлолома, а также во избежание провокаций в российских водах, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" в субботу прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter, что корабли вышли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы украинского флота. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под Крымским мостом днем в воскресенье. ВМС Украины при этом заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив.

Корабль "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9) был построен в Польше в 1969 году, буксир "Корец" был построен в Ярославле в 1973 году.

"Два судна преклонного возраста ВМС Украины следовали в Азовское море в сопровождении кораблей и катеров ФСБ России и Черноморского флота для недопущения их затопления, а также, чтобы не допустить провокаций в российских водах", — сказал капитан первого ранга запаса Ненашев РИА Новости.

Он отметил, что плавмастерской, которую называют кораблем управления либо поисково-спасательным судном "Донбасс", почти полвека.

"Киевские бандеровские власти вполне могли устроить провокацию, к примеру, с ее взрывом и затоплением в российских водах. Поэтому мы сопровождали этот металлолом самолетами и кораблями, чтобы вовремя среагировать на очередную провокацию", — добавил Ненашев.

Он добавил, что "у Украины фактически нет и не будет флота вообще, если только американцы не сбросят этой стране свой военно-морской секонд-хенд".