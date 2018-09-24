Додона временно отстранили от должности президента Молдавии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.

"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер", — заявил председатель суда Михай Поалелунжь.

В сентябре премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития — Николая Чубука. Однако Додон выступил против этих кандидатур.

Президент заявил, что у Раду нет медицинского образования, к Чубуку у него есть вопросы "в области неподкупности".

По Конституции Молдавии президент имеет право один раз отклонить предложенные премьером кандидатуры. При повторном отказе его могут временно отстранить от должности, чтобы указ о назначении глав министерств мог подписать глава парламента или премьер.

"Двойное беззаконие"

Додон назвал решение Конституционного суда "двойным беззаконием".

"Свел на нет мою попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

По его словам, КС полностью пренебрег аргументами президента, которые он привел в поддержку своего решения об отказе назначить министров.

"Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьёзные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд дает "зеленый свет" их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС", — добавил Додон.

Он отметил, что "представители власти" пока не осознают серьезность своих действий и их последствий, но "им придется ответить за все эти нарушения".

Не намерен уступать

Кроме того, президент Молдавии отметил, что не намерен уступать правительству страны в вопросе назначения двух новых министров.

По словам Додона, его, как президента страны, поддерживает большинство граждан Молдавии, но существует парламентское большинство, которое сделало все возможное, "чтобы урезать полномочия президенту", которого оно не контролирует. Как отметил Додон, из-за этого имеют место конституционно-институциональные конфликты.

Он заявил, что подобные ситуации можно решить либо с помощью выборов, либо путем вывода людей на площадь. При этом он напомнил об опасности "майданов". Додон добавил, что будет концентрироваться на парламентских выборах, до которых осталось несколько месяцев.

Но, несмотря на это, конфликты продолжаются, потому что я не буду уступать правительству… Вот сейчас они хотят назначить министров… которые… вообще не понимают, что происходит", — сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24".