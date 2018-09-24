Ухудшений в состоянии здоровья Вышинского нет, заявил адвокат

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Здоровье находящегося под арестом в Херсоне руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "относительно" нормальное, ухудшений нет, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Относительно. Слава богу, ухудшений нет", — ответил адвокат на вопрос РИА Новости о здоровье Вышинского.

Ранее сообщалось, что апелляция на продление ареста Вышинского будет рассмотрена в среду 26 сентября, заседание начнется в 10:00 по местному времени (совпадает с мск).

Заседание Херсонского городского суда 5 сентября, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.

Затем суд продлил арест Вышинского до 4 ноября.

Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения — арест на 60 суток без возможности внесения залога. Херсонский городской суд 19 июля арестовал его имущество.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".\