Задержанный в Осло по подозрению в шпионаже, россиянин обжалует это решение

МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Россиянин, задержанный в Осло по подозрению в сборе данных и заключенный под стражу по решению суда на две недели, намерен обжаловать свое задержание, сообщило издание VG со ссылкой на адвоката россиянина Хеге Аакре.

Ранее появилась информация, что мужчину задержали из-за его подозрительного поведения — из-за того, что он якобы находился в помещениях парламента, доступ в которые запрещен. Позже адвокат россиянина Хеге Аакре заявил изданию VG, что тот предоставил исчерпывающие объяснения по своему участию в семинаре в норвежском парламенте, а доказательств того, что он нелегально собирал информацию, нет.

"Я только могу подтвердить, что заключение под стражу будет обжаловано, и с этого момента мы прекращаем комментировать это дело", — приводит издание слова адвоката.

По данным норвежского информационного агентства NTB, мужчина был задержан в пятницу в аэропорту Осло после семинара в парламенте Норвегии. Решение о его заключении под стражу принял суд Осло в субботу. В полиции безопасности Норвегии РИА Новости подтвердили арест гражданина РФ, однако не сообщили никаких подробностей. В посольстве РФ в Норвегии считают, что задержание и последующий арест "носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом".

Ранее сообщалось, что задержанный — 51-летний россиянин в последние годы принимал участие во множестве конференций по всему миру, сферой его деятельности, среди прочего, является защита информации. По информации VG, темами конференций были обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы. Россиянин принимал участие в подобных встречах в Азербайджане, Португалии, Венгрии и других странах. По данным телекомпании NRK, мужчина изучал математику и информатику в московском университете в период 1984–1991 годов. Адвокат подтвердила, что мужчина предоставил полицейским доступ ко всем своим электронным устройствам.