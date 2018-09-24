Киселев прокомментировал включение Ищенко в список "угрожающих Украине" лиц

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Включение обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко в список лиц, "угрожающих Украине", отражает уровень страха режима, для которого любая свежая мысль является угрозой, но "черные списки" киевским властям не помогут, заявил РИА Новости генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Ищенко, российский политолог Александр Дугин и писатели Анатолий Терещенко и Михаил Поликарпов попали в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины", сообщается на сайте украинского министерства культуры. Всего список включает 142 человека.

"Украина уже государство-чемпион по числу людей в своих черных списках, что само по себе подозрительно. И уж точно это отражение уровня страха режима, для которого любая свежая мысль — угроза. Не поможет. Человечество такое уже проходило на примере многих стран, которые вспоминают это в своей истории со стыдом", — сказал Киселев.

Ранее Ищенко заявил, что не удивлен решением Минкультуры Украины о включении его фамилии в список "угрожающих нацбезопасности" лиц. При этом он отметил, что считает подобные списки бессмысленными и бесперспективными, не укрепляющими позицию Киева в мире. По его мнению, свободная дискуссия является элементом, укрепляющим национальную безопасность.