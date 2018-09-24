Командующий ВМС Украины отчитался перед США о ситуации в Черном море

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко принял участие в международном военно-морском симпозиуме в США, где доложил своим партнерам о ситуации в Черном и Азовском морях, а также встретился с министром обороны США, сообщает в понедельник пресс-центр командования ВМС Украины.

"Во время встреч командующий Военно-морских сил ВС Украины доложил о текущей ситуации на Черном и Азовском морях относительно агрессивных действий Российской Федерации", — говорится в сообщении ВМС, опубликованном на сайте Минобороны Украины.

По данным пресс-центра, симпозиум прошел 18-21 сентября, в нем приняли участие около 80 командующих ВМС и 70 командующих береговой охраны из более 120 стран мира. Пресс-центр отмечает, что участие в симпозиуме для Украины было важным для поддержания и развития военного сотрудничества с военно-морскими силами стран НАТО и партнеров, в частности в контексте обеспечения безопасности в районе Черного и Азовского морей.

Сообщается, что адмирал Воронченко провел короткую встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, встречи с командующими ВМС стран НАТО и партнеров Украины — командующим ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном, руководителями региональных командований и флотов ВМС США, командующими национальных ВМС Великобритании, Турции, Италии, Норвегии, Швеции, Франции, Болгарии, Румынии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии.