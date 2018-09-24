В Закарпатье прошел митинг у консульства Венгрии, пишут СМИ

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Активисты провели мирный митинг возле венгерского консульства в городе Берегово Закарпатской области, они просили украинское правительство обратить внимание на антиукраинскую политику Венгрии, передает в понедельник местное издание "Mukachevo.net".

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Глава украинского МИД Павел Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны.

"В Берегово пикетировали венгерское консульство… В общем митингующие подготовили воздушный шарик в виде бутылки из-под шампанского, а также плакаты с просьбой выслать всех консулов Венгрии с Украины, ведь митингующие убеждены, что высылка одного консула результата не даст", — говорится в сообщении.

Издание опубликовало обращение митингующих к властям Украины и главам силовых ведомств, в котором они требуют "жесткой реакции на деструктивные действия Венгрии по отношению к Украине".

"Венгрия подло реализует план по автономизации и дальнейшему отсоединению Закарпатья, используя для этого дипломатические миссии, которые фактически превратились в центры массовой паспортизации украинцев… Требуем прекратить деятельность венгерского консульства в Берегово, которое превратилось в инструмент реализации антиукраинской политики", — говорится в обращении.