В Закарпатье прошел митинг у консульства Венгрии, пишут СМИ

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Активисты провели мирный митинг возле венгерского консульства в городе Берегово Закарпатской области, они просили украинское правительство обратить внимание на антиукраинскую политику Венгрии, передает в понедельник местное издание "Mukachevo.net".
"В Берегово пикетировали венгерское консульство… В общем митингующие подготовили воздушный шарик в виде бутылки из-под шампанского, а также плакаты с просьбой выслать всех консулов Венгрии с Украины, ведь митингующие убеждены, что высылка одного консула результата не даст", — говорится в сообщении.
Издание опубликовало обращение митингующих к властям Украины и главам силовых ведомств, в котором они требуют "жесткой реакции на деструктивные действия Венгрии по отношению к Украине".
"Венгрия подло реализует план по автономизации и дальнейшему отсоединению Закарпатья, используя для этого дипломатические миссии, которые фактически превратились в центры массовой паспортизации украинцев… Требуем прекратить деятельность венгерского консульства в Берегово, которое превратилось в инструмент реализации антиукраинской политики", — говорится в обращении.