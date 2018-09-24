В Белоруссии перераспределят число сотрудников силовых ведомств

МИНСК, 24 сен — РИА Новости. Численность пограничников в Белоруссии планируется увеличить за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств, заявил в понедельник государственный секретарь Совета безопасности страны Станислав Зась.
"Вопрос не стоит, что у нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению", — цитирует Зася агентство Белта. По словам госсекретаря, требование главы государства заключается в том, чтобы повышение численности пограничников проводилось в рамках перераспределения общей численности силовых ведомств.
По его словам, в первую очередь будут усилены заставы, причем "на большинстве наших застав это нужно делать, чтобы обеспечить своевременное реагирование". Кроме того, в органах погранслужбы будут воссозданы специальные боевые подразделения — маневренные группы, которые существовали в прежние годы. "Сегодня шел разговор по численности этих групп. Президент потребовал дополнительного обоснования этой численности. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей. Там должно быть чисто боевое воинское формирование", — рассказал Зась.