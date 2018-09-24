В Белоруссии перераспределят число сотрудников силовых ведомств

МИНСК, 24 сен — РИА Новости. Численность пограничников в Белоруссии планируется увеличить за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств, заявил в понедельник государственный секретарь Совета безопасности страны Станислав Зась.

В понедельник прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Засем и председателем Госпогранкомитета страны Анатолием Лаппо. В частности, речь шла о возможном увеличении количества пограничников и усилении работы по отдельным направлениям, среди которых — украинское. Обсуждалась тема модернизации пограничных войск, создания новых подразделений. Президент не исключил возможности увеличения численности пограничников, но заявил, что "бездумного повышения численности быть не должно".

"Вопрос не стоит, что у нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению", — цитирует Зася агентство Белта. По словам госсекретаря, требование главы государства заключается в том, чтобы повышение численности пограничников проводилось в рамках перераспределения общей численности силовых ведомств.

По его словам, для таких решений "назрела объективная необходимость". По данным госсекретаря, с 2014 года без изменения численности Госпогранкомитета были сформированы более двух десятков новых пограничных застав и постов. "Из них 18 — на украинской границе. Был сформирован Мозырский погранотряд. И все это делали без увеличения общей численности, за счет перераспределения. Такая работа должна быть продолжена. Но внутренние резервы пограничников не безразмерны. Поэтому объективно численность надо добавлять", — заявил он.

По его словам, в первую очередь будут усилены заставы, причем "на большинстве наших застав это нужно делать, чтобы обеспечить своевременное реагирование". Кроме того, в органах погранслужбы будут воссозданы специальные боевые подразделения — маневренные группы, которые существовали в прежние годы. "Сегодня шел разговор по численности этих групп. Президент потребовал дополнительного обоснования этой численности. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей. Там должно быть чисто боевое воинское формирование", — рассказал Зась.