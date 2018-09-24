Москалькова встретится с отцом находящейся в американской тюрьме Бутиной

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду, 26 сентября, встретится с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена

"Предварительно, в среду, 26 сентября, будет личный прием: Москалькова принимает отца Марии Бутиной", — сообщили в пресс-службе.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Бутина провела 35 дней в одиночной камере, а на минувшей неделе стало известно, что администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести ее на общий режим содержания. Теперь Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также общение с окружающими ее людьми. Москалькова назвала это завершением первого этапа борьбы за полное освобождение Бутиной и пообещала "делать все возможное для ее скорейшего возвращения на родину".