В Швеции известного деятеля культуры обвинили в изнасилованиях

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Известного в Стокгольме деятеля культуры могут поместить стражу до вынесения приговора по делу об изнасилованиях, сообщает радиостанция Radio Sweden.

Суд Швеции начал слушания по делу о двух случаях изнасилования, вменяемых влиятельному представителю культуры, 19 сентября. Процесс проходил за закрытыми дверями, чтобы личность обвиняемого не была раскрыта. Заключительные слушания должны состояться 24 сентября.

"Прокуратура в Швеции потребовала, чтобы имеющий большое влияние в Швеции представитель культуры — который оказался в центре сексуального и финансового скандала, бросившего тень на Шведскую академию — был задержан до вынесения вердикта по делу о вменяемых ему изнасилованиях", — написано в Twitter радиостанции.

Ранее Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, сообщила о решении перенести церемонию на 2019 год на фоне кризиса, возникшего после разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии.

Кризис в академии начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, то было назначено внутреннее расследование, проведенное адвокатской фирмой. Кроме того, деятель женат на одной из членов академии. Сам он отвергает все обвинения и напрямую с журналистами до сих пор не общался. Шведские СМИ называют, в частности, имя директора стокгольмского литературного клуба Жана-Клода Арно и его супругу члена Шведской академии Катарину Фростенсон. Ранее стало известно, что она приняла решение взять тайм-аут в работе академии.