Додон заявил, что не уступит кабмину в вопросе назначения новых министров

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не намерен уступать правительству страны в вопросе назначения двух новых министров.

В понедельник Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия Додона, постановив, что спикер парламента или премьер могут вместо него назначить двух новых министров в правительство, контролируемое прозападной коалицией. Додона во временном порядке отстраняют от власти уже четвертый раз, причем третий — в связи с назначениями министров.

По словам Додона, его, как президента страны, поддерживает большинство граждан Молдавии, но существует парламентское большинство, которое сделало все возможное, "чтобы урезать полномочия президенту", которого оно не контролирует. Как отметил Додон, из-за этого имеют место конституционно-институциональные конфликты.

"Конечно, их можно решить или путем выбором, либо путем вывода людей на площадь. С учетом нестабильности в этом регионе, с учетом ситуации на Украине, мы знаем, к чему приводят попытки майданов или каких-то других сценариев. Мы приняли решение что будем концентрироваться на парламентские выборы. До выборов осталось несколько месяцев. Но, несмотря на это, конфликты продолжаются, потому что я не буду уступать правительству… Вот сейчас они хотят назначить министров… которые… вообще не понимают, что происходит", — сказал Додон в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее премьер Павел Филип предложил президенту Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития — Николая Чубука. При этом Додон выступил против этих кандидатур.

Он объяснил, что Сильвия Раду, выдвинутая на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, не обладает необходимым образованием и опытом работы в этой области. В отношении Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства и регионального развития, у президента возникли "сомнения в неподкупности".

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под руководством Филипа. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.

Противостояние президент Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.