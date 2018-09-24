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Сторонники Brexit предложили Мэй альтернативу "плану Чекерс" по Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (533)
(обновлено: 14:01 24.09.2018)
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в ЛондонеФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Сторонники Brexit призвали премьер-министра Терезу Мэй отказаться от отвергнутого Евросоюзом "плана Чекерс" по Brexit и постараться договориться о базовом торговом соглашении с ЕС.

"План Чекерс", с которым на прошедшем на прошлой неделе неформальном саммите ЕС в Зальцбурге не согласились лидеры ЕС, в частности, предполагал создание между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая "предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции". Ранее из-за несогласия с планом в отставку ушли два ключевых британских министра: министр по Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

В понедельник утром Институт по вопросам экономики представил доклад, на презентации присутствовали, в том числе, Дэвис и парламентарий Джейкоб Риз-Могг.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран-членов ЕС в Зальцбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Бреквием" Терезы Мэй: ЕС и Британия ставят точку. Невозврата
"Мы считаем, что в результате пересмотра договоренностей с миром по вопросам торговли и экономической политики таким образом, который не был доступен ей как члену ЕС, перед Великобританией открываются огромные возможности… Но если мы упустим эту возможность, то и Великобритания, и мир потеряют этот момент, и реальность ограниченного экономического роста будет превалировать в ущерб будущим поколениям", — заявил на презентации глава исследовательской группы, директор IEA по вопросам торговли Шанкер Сингэм.

О своей поддержке идей, содержащихся в докладе, заявил и Борис Джонсон.

Согласно предложениям, Великобритания должна предложить ЕС "базовый договор о свободной торговле", касающийся товаров, который позволит затем в ходе двухлетнего переходного периода спокойно обсуждать детальный план будущих отношений с ЕС. При этом сторонники Brexit считают неверными намерения правительства придерживаться и в будущем законов и таможенных правил ЕС, заявляя, что такая позиция способна свести на нет возможности, открывающиеся благодаря выходу из ЕС.

В докладе также содержится призыв к британскому правительству одновременно начать переговоры по соглашениям о свободной торговле с Соединенными Штатами, Китаем и Индией.

Вопрос о североирландской границе авторы и сторонники доклада предлагают решить путем подписания специальных соглашений, позволяющих решать "формальные вопросы" торговли не на самой границе, а также рекомендуют добиться от Всемирной торговой организации решения сделать исключение из правил для Северной Ирландии во имя сохранения условий Соглашения Страстной пятницы.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на неформальной встрече глав стран-членов ЕС в Зальцбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Великобритания продолжит подготовку к Brexit без сделки c Евросоюзом
Кабинет министров в понедельник днем собирается на специальное совещание, посвященное сложившейся ситуации вокруг Brexit. Все чаще в СМИ говорится о перспективе досрочных выборов в ноябре, которые якобы хочет провести Мэй для того, чтобы укрепить свои позиции как партийного лидера. Предыдущие досрочные выборы, инициированные Мэй с целью укрепить позиции партии в парламенте, обернулись утратой консерваторами абсолютного большинства в палате общин.

На проходящем в эти дни съезде Лейбористской партии также идет ожесточенная дискуссия по вопросам дальнейших действий в связи с Brexit. Вполне вероятно, что в ближайшее время члены партии примут резолюцию, согласно которой в случае непроведения досрочных всеобщих выборов они поддержат идею референдума по договоренностям с ЕС. При этом в партии не могут договориться о том, как в этом случае должен звучать вопрос на референдуме. Партийная верхушка исключает появление возможности проголосовать за сохранение членства в ЕС, объясняя это уважением к результатам референдума по Brexit 2016 года. Однако многие видные партийные деятели заявляют, что тогда референдум будет выглядеть как фарс: люди будут поставлены перед выбором, поддержать ли "плохое соглашение" или "отсутствие соглашения".

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