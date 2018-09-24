Будапешт пообещал симметричный ответ, если Киев вышлет венгерского консула

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Будапешт в случае высылки венгерского консула из Украины может ответить симметрично, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Глава украинского МИД Павел Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны.

"Венгрия может выслать украинского дипломата аналогичного ранга", — сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможной реакции Будапешта в случае высылки одного из венгерских консулов из Украины, его слова приводит Daily News Hungary.

Вместе с тем, он выразил надежду, что двум странам удастся не допустить подобного сценария.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства также отметил, что на встрече со своим украинским коллегой во вторник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планирует обсудить так называемый "новый импульс, стоящий за антивенгерскими настроениями на Украине".

По мнению Сийярто, усиление антивенгерских настроений на Украине связано с "принимающей различные формы" агитацией перед президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в 2019 году.