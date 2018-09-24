Будапешт пообещал симметричный ответ, если Киев вышлет венгерского консула

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Будапешт в случае высылки венгерского консула из Украины может ответить симметрично, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Глава украинского МИД Павел Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны.
"Венгрия может выслать украинского дипломата аналогичного ранга", — сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможной реакции Будапешта в случае высылки одного из венгерских консулов из Украины, его слова приводит Daily News Hungary.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства также отметил, что на встрече со своим украинским коллегой во вторник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планирует обсудить так называемый "новый импульс, стоящий за антивенгерскими настроениями на Украине".
По мнению Сийярто, усиление антивенгерских настроений на Украине связано с "принимающей различные формы" агитацией перед президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в 2019 году.