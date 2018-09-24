Силовики 146 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Украинские силовики почти 150 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение минувшей недели, ранения получили три мирных жителя, заявил журналистам в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За период с 17 по 23 сентября ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) 146 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали три мирных жителя. По территории ДНР было выпущено 106 мин калибром 120 миллиметров, 61 мина калибром 82 миллиметра и пять танковых снарядов, повреждения получили 18 домов", — заявил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.