Победительницу "Мисс Украина – 2018" лишили титула

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Победительница "Мисс Украина — 2018" Вероника Дидусенко лишилась своего титула из-за нарушения правил конкурса, сообщила в понедельник исполнительный директор оргкомитета конкурса Виктория Киосе.

Финал конкурса "Мисс Украина – 2018" состоялся в минувший четверг, в нем приняли участие 24 девушки. Жюри выбрало победительницей Веронику Дидусенко.

"В этом году были необычные критерии, мы хотели девушку, которая будет харизматичной, которая имеет свой взгляд на ситуацию в нашей стране. Мы выбрали девушку, которая подходила нам по всем критериям, которая согласилась на все условия конкурса. И, вы знаете, произошла неожиданная история для нас. Потому, что она нарушила правила и предоставила нам недостоверную информацию. В связи с нарушениями правил ее дисквалифицировали. Она предоставила недостоверную информацию о том, что не находится в браке и у нее нет детей", — цитирует Киосе сайт Телевизионной службы новостей телеканала "1+1".

По словам Киосе, имя новой "Мисс Украина" будет объявлено во время телеверсии конкурса 30 сентября.