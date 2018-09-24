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Эксперт объяснил предложение Киева по переносу переговоров из Минска

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (292)
(обновлено: 13:34 24.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиев, архивное фотоКиев, архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Киев в последнее время находит новые поводы для конфронтации с Москвой, и это отражается на Минске как организаторе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, считает белорусский политолог Юрий Шевцов.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко
© РИА Новости / Стрингер
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Украина предложила перенести из Минска переговоры по Донбассу
В понедельник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН. При этом ранее 13 стран, в том числе Белоруссия, проголосовали против включения в повестку Генассамблеи ООН предложенного Киевом пункта, который назвался "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"В Украине идет наращивание радикальных настроений, и украинское государство, его руководители в последнее время находят новые поводы для конфронтации с Россией. Возможно, Беларусь со своей переговорной площадкой сейчас попадает под влияние в этом контексте… Но я пока не вижу предпосылок для реальной конфронтации Украины и Беларуси", — заявил РИА Новости Шевцов.

Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Раде поддержали идею о переносе переговоров по Донбассу из Минска
Он обратил внимание, что слухи о возможном переносе переговоров из Минска в какую-то другую страну ходят давно. "Украина время от времени на разных уровнях эту тему поднимает, но тут не все так просто. Дело в том, что во многом выбор Минска является следствием неудач при выборе других площадок. Скажем, на территорию Евросоюза не очень готовы пускать представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Украинцы же не склонны ехать на территорию России для встреч с луганскими и донецкими представителями. Потому выбор Минска в значительной степени был следствием своего рода организаторских особенностей", — отметил собеседник агентства.

По мнению Шевцова, перенос площадки по Донбассу вряд ли повлияет на ход переговоров, "но косвенно скажется на имидже Беларуси на международной арене". "Это будет означать, что Беларусь теряет достаточно сильную для себя дипломатическую позицию такого центра, где происходят переговоры по примирению, где уже была какая-то история успеха. Это потребует от Минска поиска новой дипломатической позиции, которая компенсирует потерю переговоров по Донбассу", — считает политолог.

Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
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Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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