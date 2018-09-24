МИД: решение о поставке С-300 Сирии не испортит отношения России и Израиля

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Решение России поставить комплекс С-300 Сирии не испортит отношения РФ и Израиля, это суверенное право двух стран, заявил журналистам в понедельник замглавы российского МИД Михаил Богданов.

"Я думаю, нет, не должно", — заявил Богданов, отвечая на вопрос, не могут ли поставки С-300 Сирии негативно сказаться на отношениях РФ и Израиля.

По его словам, у РФ отношения с Израилем "более масштабные и широкие". "Это важный, конечно, вопрос. Но это наше право и право суверенной Сирии (на поставки вооружения)", — сказал Богданов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе. Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.