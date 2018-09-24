В Мьянме заявил о приоритете суверенитета страны над обвинениями ООН

БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости. Ни одна международная организация или другая страна не имеет права делать заявления, нарушающие суверенитет Мьянмы, который защищают ее вооруженные силы, сказал, выступая перед военнослужащими, командующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.

Часть речи генерала, посвященная ситуации в штате Ракхайн, из которого в августе-сентябре бежали более 700 тысяч этнических бенгальцев (рохинджа) в ходе армейской операции по зачистке пограничных районов штата от исламских боевиков, также рохинджа по национальности, стала первым ответом вооруженных сил Мьянмы на обвинения мьянманских военных в геноциде рохинджа, с которыми выступила недавно группа экспертов ООН. Доклад экспертов, собравших материал для него в лагерях беженцев-рохинджа на территории Бангладеш, прямо рекомендовал предать мьянманских военачальников суду международного трибунала по обвинению в геноциде и военных преступлениях.

"Мьянма, как суверенное государство, проводит независимую и активную внешнюю политику с позиций нейтралитета в международных делах. Как член ООН, Мьянма выполняет все свои обязательства в рамках устава и решений ООН. Но, так как у каждого государства свои стандарты и нормы поведения, ни одна страна, организация или группа не имеет права вмешиваться во внутренние дела и делать заявления, нарушающие суверенитет того или иного государства", — заявил Мин Аунг Хлайн, слова которого цитирует газета.

"Все разговоры, ведущие к вмешательству во внутренние дела государств, возникают в результате недоразумений, взаимного недопонимания между двумя людьми или организациями", — добавил генерал.

Говоря о возвращении этнических бенгальцев (рохинджа) из Бангладеш на территорию штата Ракхайн в Мьянме, командующий ВС страны заявил, что такое возвращение возможно только с соблюдением норм действующего законодательства Мьянмы.

"Ныне действующий Закон о гражданстве Мьянмы 1982 года действует не только для бенгальцев, он действует для всех, кто проживает в Мьянме. Этот закон предполагает проверку права на гражданство, и, значит, такая проверка должна поводиться. Те, кто бежал из страны, и теперь хочет вернуться, обязаны будут пройти проверку", — заявил генерал.

Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с ситуацией в штате Ракхайн, решаются властями суверенного государства Мьянма, и вооруженные силы всегда будут стоять на страже суверенитета своей страны, сообщает "Мьявади".