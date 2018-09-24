Индонезийский подросток выжил, дрейфуя в море 49 дней

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сухогруз Arpeggio спас индонезийца, дрейфовавшего на плавучей хижине вблизи острова Гуам. Об этом сообщает Jakarta Post.

Aldi Novel Adilang (19), penjaga lampu di rompong (rumah rakit di lautan) hanyut terbawa arus mid Juli 2018 sampai perairan Guam ketika berada di perairan 125 km dari pesisir utara Manado. Aldi ditemukan oleh kapal berbendera Panama, M.V. Arpeggio, 31 Agustus 2018 @Kemlu_RI pic.twitter.com/lQsPkQ5rNL — 在大阪インドネシア共和国総領事館 (@kjriosaka) 14 сентября 2018 г.

Подросток работал на стационарной ловушке для рыбалки — он следил за тем, чтобы в хижине горел свет, привлекающий рыб. Раз в неделю к Адилангу приезжал человек из компании-собственника, чтобы забрать улов и привезти воду, еду, газ и топливо для генератора электроэнергии. Все остальное время он находился один.

В июле из-за сильного шторма судно унесло в море: хижина отдалилась от острова Сулавеси на значительное расстояние. Запасов питания хватило индонезийцу всего на несколько дней. Для того, чтобы не умереть от голода и жажды, он ловил рыбу, жег куски судна и пил морскую воду, которую пропускал через одежду, чтобы она стала менее соленой.

В консульстве Индонезии в Осаке заявили, что мимо юноши пропыли десять кораблей. Всего он провел в море 49 дней, пока его не заметил сухогруз, следовавший под флагом Панамы в Японию. Адиланг привлек внимание экипажа, послав радиосигнал. Молодого человека подобрали и отвезли в Японию, после чего передали индонезийскому консульству.

В начале сентября он вернулся домой. Издание отмечает, что подросток полностью здоров.