Власти Бельгии выставили на продажу исторические бункеры с видом на луга

БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Власти Бельгии выставили на продажу заброшенные бункеры времен Второй мировой войны, в описании объектов отмечается, что они расположены на возвышенности, с которой открывается "прекрасный вид", сообщила в понедельник РИА Новости пресс-служба минфина, проводящего торги.

"Заявки на проведение торгов уже закрыты, торги запланированы на 15 октября в городе Льеже", — сообщил представитель пресс-службы ведомства, уточнив, что на продажу выставлены два объекта — в населенных пунктах Шарне и Сен-Жан-Сарт.

"Первый бункер был сооружен в межвоенный период и сегодня заброшен. Он расположен посреди пастбищ рядом с деревней Шарне (муниципалитет Эрве). Он был частью пояса фортификационных учреждений, позволял вместить несколько человек, которые вели наблюдение за окрестностями", — говорится в описании объекта.

Стартовая стоимость бункера – 550 евро.

Второй объект также сооружен в период между двумя войнами и в настоящее время не используется.

"Он расположен на высотах деревни Сен-Жан-Сарт (коммуна Обель), с великолепным видом на пастбища, окружающие деревню", — указывается в описании. Начальная цен лота — 1110 евро.

В описаниях не уточняется, в каких целей предлагается использовать заброшенные бункеры будущим владельцам.