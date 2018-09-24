КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.
"Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер", — заявил председатель суда Михай Поалелунжь.
В сентябре премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития — Николая Чубука. Однако Додон выступил против этих кандидатур.
По конституции Молдавии президент имеет право один раз отклонить предложенные премьером кандидатуры. При повторном отказе его могут временно отстранить от должности, чтобы указ о назначении глав министерств мог подписать глава парламента или премьер.
Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017-го и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством. Указы о назначении новых министров оба раза подписал спикер парламента Андриан Канду.
Противостояние президента Молдавии с правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.