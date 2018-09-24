В Финляндии задержан гражданин России в рамках дела об отмывании денег

ХЕЛЬСИНКИ, 24 сен — РИА Новости. Гражданин России задержан в Финляндии в рамках расследования дела об отмывании денег, сообщили в понедельник РИА Новости в посольстве РФ в Финляндии.

"Консульский отдел посольства России в Финляндии был своевременно уведомлен финской полицией о задержании в рамках упомянутого дела российского гражданина, данные которого не разглашаются в интересах следствия. Поддерживаем с полицией рабочий контакт. Задержанный российский гражданин имеет возможность связаться с нами. В случае необходимости, окажем ему консульское содействие", — рассказала пресс-атташе посольства Наталья Вежливцева.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что на юго-западе Финляндии, в районе города Турку, арестованы два человека в рамках расследования дела об отмывании денег, использовании нелегальной рабочей силы в строительстве недвижимости и уклонении от налогов. Гражданство задержанных полиция не уточнила.

Как сообщала ранее газета Helsingin Sanomat, речь идет, в том числе, о компании Airiston Helmi Oy, среди учредителей которой несколько граждан России, а деятельность предприятия, согласно реестру финских компаний, связана с управлением недвижимостью. По данным гостелерадиокомпании YLE, Airiston Helmi была основана осенью 2007 года. Тогда в качестве председателя правления в регистр был занесен мужчина русского происхождения 1964 года рождения. Он оставался на этой должности все время существования компании. По данным финского реестра коммерческих компаний, у мужчины также есть гражданство Мальты.

Полиция не раскрывает, о каких юридических лицах идет речь.