Эксперт: Израиль осознанно спровоцировал опасную ситуацию в небе над Сирией

КАИР, 24 сен — РИА Новости. Израиль осознанно спровоцировал заведомо опасную ситуацию в небе у побережья Сирии, которая в итоге привела к крушению российского Ил-20, считает египетский военный эксперт, экс-глава исследовательского центра при Минобороны Египта генерал Гамаль Мазлюм.
Ответственность Израиля
Он пояснил, что системы ПВО должны работать при любой вражеской атаке с неба. "Израиль воспользовался моментом нахождения в небе российского самолета, что привело к тому, что он стал целью сирийских средств ПВО", — добавил он.
При этом египетских эксперт согласился с данными Минобороны России о том, что времени, за которое израильские военные предупредили российских, было недостаточно для предотвращения инцидента. "Израиль преднамеренно предоставил недостоверные сведения, чтобы спровоцировать проблему между Россией и Сирией, или, по крайней мере, поставить Россию в неудобную ситуацию", — добавил он.
Урегулирование продолжится
Комментируя возможные последствия инцидента, Мазлюм предположил, что он не отразится на усилиях по урегулированию в Сирии. "Считаю, что катастрофа не отразится на политике России в регионе, на урегулировании сирийского кризиса, Россия продолжит реализацию своих стратегических планов", — сказал египетский эксперт.
При этом он указал, что не ожидает долгой напряженности в российско-израильских отношениях. "Напряженность между Тель-Авивом и Москвой скоро закончится, отношения вернутся в свое русло, поскольку существуют большие совместные интересы в политической, экономической и военной областях", — полагает собеседник агентства.
В то же время, он выразил уверенность, что в будущем российская сторона примет конкретные меры для обеспечения большей безопасности для своих военных. "На ближайшем этапе Россия будет проявлять большую осторожность, усилит меры безопасности в районах нахождения своих военных, займется развертыванием средств превентивного предупреждения подобных атак, а также, возможно, даже закроет воздушное пространство в местах проведения операций и дислокации своих сил", — сказал Мазлюм.