Эксперт: Израиль осознанно спровоцировал опасную ситуацию в небе над Сирией

КАИР, 24 сен — РИА Новости. Израиль осознанно спровоцировал заведомо опасную ситуацию в небе у побережья Сирии, которая в итоге привела к крушению российского Ил-20, считает египетский военный эксперт, экс-глава исследовательского центра при Минобороны Египта генерал Гамаль Мазлюм.

Ответственность Израиля

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября у побережья Средиземного моря при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района и не сообщив о местонахождении F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение об ударе. Израиль отрицает свою вину в инциденте. В Тель-Авиве утверждают, что в момент, когда Ил-20 был сбит, израильские самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве.

"Любое государство перед тем, как отправить военных выполнять боевую задачу, проводит разведку в районе операций. Израиль знал, что в небе находится российский самолет. Вместе с тем, преднамеренно начал проводить свою операцию в момент нахождения там российского борта", — сказал Мазлюм РИА Новости.

Он пояснил, что системы ПВО должны работать при любой вражеской атаке с неба. "Израиль воспользовался моментом нахождения в небе российского самолета, что привело к тому, что он стал целью сирийских средств ПВО", — добавил он.

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При этом египетских эксперт согласился с данными Минобороны России о том, что времени, за которое израильские военные предупредили российских, было недостаточно для предотвращения инцидента. "Израиль преднамеренно предоставил недостоверные сведения, чтобы спровоцировать проблему между Россией и Сирией, или, по крайней мере, поставить Россию в неудобную ситуацию", — добавил он.

Урегулирование продолжится

Комментируя возможные последствия инцидента, Мазлюм предположил, что он не отразится на усилиях по урегулированию в Сирии. "Считаю, что катастрофа не отразится на политике России в регионе, на урегулировании сирийского кризиса, Россия продолжит реализацию своих стратегических планов", — сказал египетский эксперт.

При этом он указал, что не ожидает долгой напряженности в российско-израильских отношениях. "Напряженность между Тель-Авивом и Москвой скоро закончится, отношения вернутся в свое русло, поскольку существуют большие совместные интересы в политической, экономической и военной областях", — полагает собеседник агентства.

В то же время, он выразил уверенность, что в будущем российская сторона примет конкретные меры для обеспечения большей безопасности для своих военных. "На ближайшем этапе Россия будет проявлять большую осторожность, усилит меры безопасности в районах нахождения своих военных, займется развертыванием средств превентивного предупреждения подобных атак, а также, возможно, даже закроет воздушное пространство в местах проведения операций и дислокации своих сил", — сказал Мазлюм.