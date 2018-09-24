В Иране пообещали дать сокрушительный ответ на теракт в Ахвазе

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поддерживавших теракт в Ахвазе ожидает сокрушительный ответ Ирана, заявил заместитель главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами во время церемонии прощания с жертвами нападения.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших достигло почти 30 человек, еще 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

"Те, кто поддерживал и был действующей силой теракта в Ахвазе, должны знать, что ответ Ирана будет сокрушительным", — приводит агентство YJC слова Хоссейна Салами. Он отметил, что террористы хотят создать в Иране ситуацию подобно той, что была в Сирии и Ираке, однако их ждет провал.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь в вооруженных силах Ирана заявили о том, что боевики, совершившие теракт во время военного парада, связаны с США и Израилем.