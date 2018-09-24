Глава Кубы на Генассамблее ООН выступит с осуждением блокады со стороны США

ГАВАНА, 24 сен — РИА Новости. Глава Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступит с осуждением политики блокады государства со стороны США.
Он отметил, что сейчас в отношениях между Кубой и США спад, администрация президента Дональда Трампа "вернулась к заявлениям Холодной войны".
"Это администрация, с которой сложно развивать отношения на равных, мы стремимся к цивилизованным отношениям, несмотря на разницу в идеологиях", — заявил кубинский лидер.
Торговое эмбарго в отношении Кубы было введено США в 1962 году.
Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.