Глава Кубы на Генассамблее ООН выступит с осуждением блокады со стороны США

ГАВАНА, 24 сен — РИА Новости. Глава Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступит с осуждением политики блокады государства со стороны США.

"Мы доносим голос Кубы, мы приехали прежде всего для того, чтобы осудить девиантную политику блокады, которая уже потерпела неудачу и которая продолжит проваливаться, которая длилась дольше всего в истории человечества", — заявил Диас-Канель журналистам в Нью-Йорке.

Он отметил, что сейчас в отношениях между Кубой и США спад, администрация президента Дональда Трампа "вернулась к заявлениям Холодной войны".

"Это администрация, с которой сложно развивать отношения на равных, мы стремимся к цивилизованным отношениям, несмотря на разницу в идеологиях", — заявил кубинский лидер.

Торговое эмбарго в отношении Кубы было введено США в 1962 году.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.