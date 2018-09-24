В Госдуме ответили на обвинения ВМС Украины в создании "опасных инцидентов"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Обвинение ВМС Украины в адрес России относительно создания "опасных инцидентов" в Керченском проливе являются провокацией, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Все эти тезисы разрушаются об элементарную логику — штабной корабль "Донбасс" должны были списать еще в прошлом году, бывшая плавмастерская не сильно соответствует понятию "боевой корабль", — отметил он в комментарии RT

При этом Беликов выразил сочувствие морякам украинского флота, которых командование вынудило стать "невольными актерами в этом спектакле", который, по его словам, сыграли по сценарию Запада.

Кроме того, депутат указал на то, что запрос разрешения на проход в Керченском проливе со стороны ВМСУ говорит о признании Крыма российским. По мнению Беликова, Украина вынуждена считаться с реальным раскладом сил в регионе.

Ранее в Военно-морских силах Украины заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при движении их кораблей через Керченский пролив.

Украинские суда — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. На протяжении всего пути их сопровождали российские военные корабли "Приазовье", "Аметист" и "Дон", а непосредственно в Керченском проливе к ним присоединились еще более десяти катеров и кораблей ФСБ и Черноморского флота.

В Крыму отметили, что украинские корабли проходили в сопровождении пограничных служб России в соответствии с предписаниями международного морского права. Никаких препятствий им не чинилось.