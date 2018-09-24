Грузия приостановила транзит российского газа из-за ремонта газопровода

ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Грузия временно приостановила транзит российского газа в Армению из-за ремонтных работ, сообщает в понедельник компания "Газпром Армения".

"Газотранспортная компания Грузии официально оповестила "Газпром Армения" о временном прекращении подачи природного газа в Армению с 24 по 26 сентября в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что подача газа в республику была прекращена с 6.00 мск.

"Бесперебойное газоснабжение потребителей республики Армения будет осуществляться за счет внутренних резервов", — отметили в компании.

"Газпром Армения", 100-процентная "дочка" "Газпрома", обладает монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении. В 2013 году компании подписали контракт на поставку в Армению российского газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год в 2014–2018 годах. В апреле 2016 года было подписано дополнение к контракту.