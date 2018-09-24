МИД Колумбии отрицает причастность своих дипломатов к покушению на Мадуро

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Колумбии отрицает причастность своих дипломатов в Каракасе к совершенному в августе покушению на венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о возможной причастности сотрудников дипломатических представительств Колумбии, Мексики и Чили к неудавшемуся покушению на Мадуро.

"МИД от имени правительства Колумбии категорически отвергает заявления министра связи и информации Венесуэлы о якобы имевшем место участии колумбийской дипмиссии в Каракасе в событиях 4 августа", — говорится в коммюнике.

Правительство Колумбии выразило обеспокоенность в связи с возможными негативными последствиями, которые заявления венесуэльских властей могут иметь для безопасности дипломатического и консульского персонала Колумбии, аккредитованного в Венесуэле.

Попытка покушения на Николаса Мадуро была предпринята 4 августа. Как сообщал тогда Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.