МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Движение кораблей Украины через Керченский пролив должно было проходить "под прицелом" российских военных сил, так как была не исключена диверсия, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР), усомнившись в том, что украинские специалисты знакомы с международным морским кодексом.
Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" в субботу прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники сообщил, что оба корабля направляются из Одессы в Бердянск. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под Крымским мостов днем в воскресенье. ВМС Украины при этом заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив.
"Сопровождение военных кораблей страны, которая неоднократно заявляла о намерениях атаковать Крым и особенно Крымский мост — это абсолютно правильная и превентивная мера. И если посмотреть на видео прохода украинскими кораблями через Крымский мост, то видно, что российские катера ФСБ и ЧФ держатся на так называемой "дистанции прыжка", — сказал Бальбек РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что украинские корабли могли плыть с заданием совершить диверсию на главной транспортной артерии полуострова, поэтому Россия должна была сделать все для защиты стратегического объекта.
"Если говорить в общем и целом, то движение кораблей враждебного нам государства сначала в нашей экономической зоне, а затем в территориальных водах, без сомнения, должно проходить под прицелом. И нам абсолютно все равно, что об этом думают "великие" украинские флотоводцы: не нравится — не ходите, возмущаетесь — в следующий раз свои корабли по суше волоком потащите. Ну а сближение корабля разведки "Приазовье" с кораблем агрессивного государства, да еще и в наших водах — видимо, в Украине в международный морской кодекс отродясь не заглядывали", — заключил политик.
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