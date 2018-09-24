Силовики более 25 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (222)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 25 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили два человека, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 17 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 26 раз… Ранения получили два мирных жителя", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 33 мины и танковых снаряда, при обстрелах также использовалось стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы.