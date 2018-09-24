WSJ назвала экспорт российской пшеницы угрозой для американских фермеров

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские аграрии выигрывают конкуренцию на рынке зерновых у американских фермеров, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, за прошлый сельскохозяйственный год экспорт пшеницы из России вырос примерно на 50 процентов — до 40 миллионов тонн, и это рекордный показатель за четверть века. При этом в последние три года Россия дважды обходила США в статусе крупнейшего экспортера.

"Растущая конкуренция со стороны России — еще одна угроза для американского сельского хозяйства, в момент, когда индустрия испытывает крупнейшую волну закрытия фермерских хозяйств с 1980-х годов", — говорится в статье.

Издание указывает, что российские фермеры могут укрепить свое положение на мировом рынке, воспользовавшись торговыми спорами США и Китая. Так, Пекин ввел тариф в 25 процентов на американскую пшеницу.

Пока аграриям не удалось извлечь из этого выгоду, однако российские зерновые и без этого способны конкурировать на рынке — их качество стало лучше, и они дешевле, замечает собеседник газеты, директор швейцарской фирмы Solaris Commodities Свитан Стилл.