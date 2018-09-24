Украина предложила перенести из Минска переговоры по Донбассу

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в понедельник предложил перенести площадку переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН.
"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Белоруссии… наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ — я не могу понять, почему они голосуют "против"… Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже, кто это предлагал… что нам надо просто переносить эту площадку с Минска в какую-то другую столицу", — цитирует Ельченко сайт украинского телеканала "Прямой".
По его словам, позиция Белоруссии, которая говорит о том, что "они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет", выглядит "странно". "При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о которой нейтральность идет речь? Они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже которые не касаются конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны", — добавил Ельченко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.