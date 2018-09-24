Украина предложила перенести из Минска переговоры по Донбассу

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в понедельник предложил перенести площадку переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН.

Семьдесят третья сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Президент Украины Петр Порошенко в субботу заявил, что в повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Как говорится в сообщении представительства Украины в ООН на странице в Facebook, за включение этого пункта проголосовали 68 стран, 13 были против, в частности Белоруссия, Казахстан и Россия.

"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Белоруссии… наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ — я не могу понять, почему они голосуют "против"… Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже, кто это предлагал… что нам надо просто переносить эту площадку с Минска в какую-то другую столицу", — цитирует Ельченко сайт украинского телеканала "Прямой".

По его словам, позиция Белоруссии, которая говорит о том, что "они поддерживают такой тяжелый для себя нейтралитет", выглядит "странно". "При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о которой нейтральность идет речь? Они просто хронически голосуют против любых наших идей, против любых наших предложений, даже которые не касаются конфликта с Россией. Это уже свидетельствует об определенной позиции страны", — добавил Ельченко.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.