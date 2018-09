СТОКГОЛЬМ, 24 сен – РИА Новости. Представители Гватемалы, Колумбии, Саудовской Аравии, Буркина-Фасо и Австралии стали обладателями международной награды "За достойный образ жизни" за 2018 год, присуждаемой в Стокгольме за работу в области окружающей среды и прав человека и которую часто называют альтернативной Нобелевской премией, сообщает пресс-служба премиального фонда.

Обладателями почетной части награды, не предусматривающей денежное вознаграждение, стали Тельма Алдана из Гватемалы и Иван Веласкес из Колумбии "за их новаторские усилия по раскрытию злоупотребления властью и преследованию за коррупцию, что повышает доверие к государственным учреждениям", говорится в сообщении для прессы. Поясняется, что Алдана на посту генпрокурора Гватемалы и Веласкес, как глава Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, сыграли важную роль в восстановлении доверия к государственным учреждениям в стране.

Впервые среди обладателей шведской награды общественные деятели из Саудовской Аравии. Ими стали трое правозащитников Абдулла аль-Хамид, Мохаммад Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир "за дальновидные и мужественные усилия по реформированию тоталитарной политической системы в Саудовской Аравии", поясняется в сообщении для прессы. Все трое находятся в тюрьме за свою общественную деятельность. Аль-Хамид и аль-Кахтани основали запрещенную на данный момент организацию Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA). Аль-Хаир известен в стране как создатель другой правозащитной организации, также запрещенной в стране, Monitor of Human Rights in Saudi Arabia.

Фермер из Буркина-Фасо Якуба Савадого выделен за то, что "превращает бедные ландшафты в леса и показывает, как фермеры могут сделать землю плодородной, используя знания местных жителей новаторским способом". Агроном из Австралии Тони Ринаудо удостоен награды за работу по озеленению засушливых земель минимальными ресурсами, что улучшает условия жизни миллионов людей, говорится в сообщении для прессы. Он жил и работал многие годы в Африке, и специалисты его часто называют "мастером леса".

Общая сумма денежного вознаграждения составляет 315 тысяч евро, она вручается не для личного пользования, а для дальнейшего развития общественной деятельности обладателей награды. В этом году на нее претендовали 107 кандидатов из 50 стран. Церемония награждения пройдет в Стокгольме 23 ноября.

Премию учредил в 1980 году шведско-немецкий журналист и филателист Якоб фон Укскуль, продав коллекцию своих марок.