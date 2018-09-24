США усиливают торговую войну, искажая факты, заявили в Китае

ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Администрация США искажает факты о торгово-экономических отношениях с Китаем, проявляет неуважение и к китайскому, и к своему народу, все эти действия приведут к дальнейшей эскалации торговых трений и ущербу для обеих сторон, говорится в опубликованной Госсоветом КНР в понедельник "Белой книге", в которой поясняется позиция Китая по торговой войне с США.

"Торгово-экономические отношения США и Китая отличаются колоссальным масштабом, они богаты по содержанию, охватывают множество сфер, и возникновение тех или иных противоречий неизбежно. Обе стороны должны рассматривать ситуацию в целом, исходить из необходимости обеспечения стратегических интересов двух стран и общих принципов существующего международного порядка, стремиться к урегулированию разногласий надлежащим образом и прагматичному устранению противоречий", — говорится в документе.

Однако, отмечается в тексте документа, нынешняя администрация США безосновательно обвинила Китай в "экономической агрессии", "несправедливой торговой практике", "хищениях интеллектуальной собственности", "государственном капитализме".

"США серьезно искажают факты о торгово-экономических отношениях с Китаем, игнорируют достижения политики реформ и открытости Китая, а также успехи китайского народа, это демонстрирует неуважение к правительству и народу КНР, но также неуважение к настоящим интересам и выгодам народа США. Это приведет лишь к эскалации разногласий и трений, и в конечном итоге нанесет ущерб фундаментальным интересам обеих сторон", — подчеркнули в Госсовете КНР.

Пошлины в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад, вступили в силу в понедельник. С 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китайская сторона в свою очередь заявила, что примет синхронные меры и введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.