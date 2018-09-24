Ереван подтвердил проведение встречи глав МИД Армении и Азербайджана в США

ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости. Армянская сторона подтвердила проведение 26 сентября встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова в Нью-Йорке для обсуждения вопросов карабахского урегулирования.

"При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию – ред.) 26 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова", — говорится в сообщении пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.