Китай отменил торговые переговоры с США, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Китай отменил торговые переговоры с США после нового раунда введения импортных пошлин между странами, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как заявили источники, ссылаясь на официальную позицию Китая, подобная тактика США не будет стимулировать сотрудничество с китайской стороны. Пекин, отклоняя переговоры, придерживается своего стремления избегать переговоров под давлением.

При этом, добавляют источники, Китай оставляет открытой возможность начать новые переговоры с Вашингтоном в следующем месяце.

Неделю назад президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. Решение вступило в силу 24 сентября, с 1 января тарифы вырастут до 25%. Китай тогда же заявил, что в ответ на новые пошлины США с 24 сентября вводит симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.