В жилом доме в ЛНР взорвалась граната, есть пострадавшие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (221)

ЛУГАНСК, 24 сен — РИА Новости. Четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в жилом доме в населенном пункте Георгиевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В поселке Георгиевка Лутугинского района в жилом доме от взрыва ручной гранаты (предположительно РГД-5) получили осколочные ранения различной степени тяжести четыре человека", — рассказали в МЧС.

Уточняется, что все пострадавшие, две женщины и двое мужчин, в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

"Ведется следствие", — дополнил собеседник агентства.