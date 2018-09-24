Исследование показало отношение японцев к мирному договору с Россией

ТОКИО, 24 сен — РИА Новости. Около 75 процентов японцев выступают против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, следует из опроса, который опубликовала газета "Иомиури".

Большинство японцев поддерживают курс правительства Японии и считают, что сначала надо решить территориальный вопрос. Идею Владимира Путина о заключении договора до конца года без дополнительных условий одобряют лишь 14 процентов опрошенных.

В свою очередь, газета "Никкэй" провела свое исследование. В ходе него выяснилось, что две трети японцев выступают за предварительное решение территориального вопроса, и только 19 процентов допускают, что сначала можно заключить мирный договор. Еще шесть процентов опрошенных вообще не считают нужным подписывать соглашение.